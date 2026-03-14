Ефим Шифрин отметил 70-летие в «Москве»

Вечер стал знаковым событием для поклонников артиста: программа позволяла не просто погрузиться в атмосферу ностальгии и праздника, но повернуть время вспять, ведь в исполнении юмориста прозвучали яркие номера и миниатюры за всю его творческую карьеру.

Выступления юбиляра перемежались юмористическими и музыкальными номерами гостей — друзей артиста: Владимир Винокур, Семен Альтов, Сергей Лазарев, Юрий Стоянов, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Лолита, Сосо Павлиашвили и другие звезды российской эстрады.

Особенно впечатлила зрителей юмористическая песня, совместно исполненная Ефимом Шифриным с Николаем Цискаридзе.

Мощная харизма, талант перевоплощения и дар пародиста сделали Ефима Шифрина популярным артистом еще в 80-е годы. Каждый его номер превращался в яркий мини-спектакль, а фразы из миниатюр публика тут же растаскивала на цитаты. С тех пор прошло почти полвека, но аудитория поклонников интеллектуального юмора только расширяется!

