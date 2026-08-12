Младший сын Алены Свиридовой представил возлюбленную

Участник второго сезона шоу «Выживалити. Наследники» Григорий Мирошниченко вышел в свет с возлюбленной Ариной. Младший сын певицы Алены Свиридовой познакомился с ней во время обучения в ГИТИСе. Об этом сообщил Super.ru.

«Это моя прекрасная девушка Арина, мы с ней вместе учимся в ГИТИСе», — сказал он на премьере реалити-шоу.

Съемки «Выживалити. Наследники» проходили в Таиланде. Спутница Мирошниченко призналась, что переживала за него. По возвращении она едва узнала похудевшего парня.

Свиридова родила младшего сына от телеведущего Дмитрия Мирошниченко. Ранее он появился с матерью в шоу «Две звезды» на Первом канале.

Старший сын певицы Василий живет в Канаде. Свиридова жалела, что отправила его учиться за границу.