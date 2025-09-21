История уникальных экспериментов. Детство, карьера и смерть легенды цирка Мстислава Запашного

Alexander Chernykh/Russian Look
Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com

Мстислав Запашный — прославленный цирковой артист, который за свою долгую жизнь поставил немало грандиозных программ, имевших оглушительный успех у публики. Как сложилась судьба представителя одной из самых ярких цирковых семей — в материале 360.ru.

Легендарная династия Запашных берет начало от клоуна и музыкального эксцентрика Карла Томсона, гастролировавшего по России в конце XIX века под псевдонимом Мильтон. Здесь он женился, в браке появилась дочь Лидия. Девочка лихо скакала на лошадях, играла на фортепиано и жонглировала.

Лидия вышла замуж за Михаила Запашного, который в ту пору не помышлял о работе в цирке. До прихода на манеж он трудился грузчиком в Ейске и славился огромной силой. После гражданской войны физические данные Запашного заметил Иван Поддубный.

Силач пригласил знакомого попробовать себя в качестве борца под псевдонимом Орленок. Вскоре Михаил освоить другие жанры и занялся акробатикой. В семье Лидии и Михаила 16 мая 1938 года появился Мстислав. Дети унаследовали от родителей талант, феноменальную трудоспособность и непреодолимую тягу к открытию нового.

Мстислав родился буквально в опилках прямо в цирковом шапито. За кочевую жизнь династии семью прозвали «белыми цыганами». Маленького Славу называли «гуттаперчевым мальчиком» за его невероятные акробатические трюки.

Фото: РИА «Новости»

Блокадное детство и первые выступления

Детство Мстислава прошло в блокадном Ленинграде — сером, мрачном и мужественном. Бабушка Анна не имела времени жаловаться на жизнь — все четверо внуков остались у нее на руках. Мама не успела к детям после гастролей, город уже был в кольце врага.

Потом Ленинград сменился на широкое и светлое Поволжье. В пять лет Мстислав и его брат Вальтер вышли на сцену. А через год после смерти Сталина циркачи создали первый яркий номер под названием «Акробаты- вольтижеры». Братья вытворяли в воздухе такое, что до сих пор никто не рискнул повторить.

Мстислава можно было назвать человеком-рекордом. Вся его жизнь — история уникальных экспериментов над собой и силой человека.

Фото: РИА «Новости»

От акробата до дрессировщика

Спустя 10 лет после успеха «Акробатов-вольтижеров» Мстислав усовершенствовал программу и пересадил артистов на лошадей. После выступлений в Японии и Франции номер удостоили высших наград.

Затем Запашный придумал постановку со львами и слонами, в котором животных объединили в одной клетке. С 1990-х Мстислав работал художественным руководителем и директором Сочинского государственного цирка, а в 2000-х возглавил Росгосцирк.

Его дело продолжают племянники Эдгар и Аскольд, а также сын — Мстислав-младший.

Фото: РИА «Новости»

Пять ударов судьбы Мстислава Запашного

Фото: РИА «Новости»

Смерть Мстислава Запашного

Мстислав Запашный скончался 22 сентября 2016 года в Сочи. Причиной смерти стала остановка сердца после продолжительной болезни.

В конце августа Запашного госпитализировали с ущемлением грыжи, в больнице ему провели успешную операцию. До этого артист перенес три инсульта и инфаркт мозга. Основные заболевания прогрессировали. Мстислав ушел из жизни в 78 лет.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте