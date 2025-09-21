История уникальных экспериментов. Детство, карьера и смерть легенды цирка Мстислава Запашного
Мстислав Запашный — прославленный цирковой артист, который за свою долгую жизнь поставил немало грандиозных программ, имевших оглушительный успех у публики. Как сложилась судьба представителя одной из самых ярких цирковых семей — в материале 360.ru.
Легендарная династия Запашных берет начало от клоуна и музыкального эксцентрика Карла Томсона, гастролировавшего по России в конце XIX века под псевдонимом Мильтон. Здесь он женился, в браке появилась дочь Лидия. Девочка лихо скакала на лошадях, играла на фортепиано и жонглировала.
Лидия вышла замуж за Михаила Запашного, который в ту пору не помышлял о работе в цирке. До прихода на манеж он трудился грузчиком в Ейске и славился огромной силой. После гражданской войны физические данные Запашного заметил Иван Поддубный.
Силач пригласил знакомого попробовать себя в качестве борца под псевдонимом Орленок. Вскоре Михаил освоить другие жанры и занялся акробатикой. В семье Лидии и Михаила 16 мая 1938 года появился Мстислав. Дети унаследовали от родителей талант, феноменальную трудоспособность и непреодолимую тягу к открытию нового.
Мстислав родился буквально в опилках прямо в цирковом шапито. За кочевую жизнь династии семью прозвали «белыми цыганами». Маленького Славу называли «гуттаперчевым мальчиком» за его невероятные акробатические трюки.
Блокадное детство и первые выступления
Детство Мстислава прошло в блокадном Ленинграде — сером, мрачном и мужественном. Бабушка Анна не имела времени жаловаться на жизнь — все четверо внуков остались у нее на руках. Мама не успела к детям после гастролей, город уже был в кольце врага.
Потом Ленинград сменился на широкое и светлое Поволжье. В пять лет Мстислав и его брат Вальтер вышли на сцену. А через год после смерти Сталина циркачи создали первый яркий номер под названием «Акробаты- вольтижеры». Братья вытворяли в воздухе такое, что до сих пор никто не рискнул повторить.
Мстислава можно было назвать человеком-рекордом. Вся его жизнь — история уникальных экспериментов над собой и силой человека.
От акробата до дрессировщика
Спустя 10 лет после успеха «Акробатов-вольтижеров» Мстислав усовершенствовал программу и пересадил артистов на лошадей. После выступлений в Японии и Франции номер удостоили высших наград.
Затем Запашный придумал постановку со львами и слонами, в котором животных объединили в одной клетке. С 1990-х Мстислав работал художественным руководителем и директором Сочинского государственного цирка, а в 2000-х возглавил Росгосцирк.
Его дело продолжают племянники Эдгар и Аскольд, а также сын — Мстислав-младший.
Пять ударов судьбы Мстислава Запашного
- В первые дни войны дом Запашных сгорел от попадания фугасной бомбы, семье пришлось переехать в цирк на Фонтанке. Первый гонорар Мстислава — осьмушка хлеба.
- В порыве ревности младший брат Мстислава Игорь убил свою жену — номера Запашных стали вычеркивать из всех цирковых программ. Игоря приговорили к смертной казни, тогда Мстислав обратился за помощью к дочери генсека Галине Брежневой. Он целовал ее колени и умолял спасти брата. Ему заменили казнь на 15 лет строгого режима.
- В 1961 году Мстислав упал из-под купола с 18-метровой высоты, работая без страховки. Циркач получил 12 переломов и кровоизлияние в районе мозжечка. Он провел в госпитале восемь месяцев и учился ходить заново, а после упорных тренировок вернулся к акробатике.
- После возвращения на манеж артист заметил, что с его подвеской что-то не так — расползлись тросы. Оказалось, что кто-то умышленно смазал их кислотой. Расследование дела не дало результатов.
- За номер «Слоны и тигры» Запашный получил госпремию, но в одном из выступлений тигр набросился на слона — последний побежал в загон. Животное смахнуло хищника, тот бросился к лошадям. Мстислав успел набросить на тигра веревку, завести его в клетку и вернуться к шокированным зрителям.
Смерть Мстислава Запашного
Мстислав Запашный скончался 22 сентября 2016 года в Сочи. Причиной смерти стала остановка сердца после продолжительной болезни.
В конце августа Запашного госпитализировали с ущемлением грыжи, в больнице ему провели успешную операцию. До этого артист перенес три инсульта и инфаркт мозга. Основные заболевания прогрессировали. Мстислав ушел из жизни в 78 лет.