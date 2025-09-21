История уникальных экспериментов. Детство, карьера и смерть легенды цирка Мстислава Запашного

Мстислав Запашный — прославленный цирковой артист, который за свою долгую жизнь поставил немало грандиозных программ, имевших оглушительный успех у публики. Как сложилась судьба представителя одной из самых ярких цирковых семей — в материале 360.ru.

Легендарная династия Запашных берет начало от клоуна и музыкального эксцентрика Карла Томсона, гастролировавшего по России в конце XIX века под псевдонимом Мильтон. Здесь он женился, в браке появилась дочь Лидия. Девочка лихо скакала на лошадях, играла на фортепиано и жонглировала.

Лидия вышла замуж за Михаила Запашного, который в ту пору не помышлял о работе в цирке. До прихода на манеж он трудился грузчиком в Ейске и славился огромной силой. После гражданской войны физические данные Запашного заметил Иван Поддубный.

Силач пригласил знакомого попробовать себя в качестве борца под псевдонимом Орленок. Вскоре Михаил освоить другие жанры и занялся акробатикой. В семье Лидии и Михаила 16 мая 1938 года появился Мстислав. Дети унаследовали от родителей талант, феноменальную трудоспособность и непреодолимую тягу к открытию нового.

Мстислав родился буквально в опилках прямо в цирковом шапито. За кочевую жизнь династии семью прозвали «белыми цыганами». Маленького Славу называли «гуттаперчевым мальчиком» за его невероятные акробатические трюки.