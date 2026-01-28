Мясников раскрыл один из мифических диагнозов

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф об одном из диагнозов. В выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал про застой желчи.

Мясников прокомментировал историю одной из зрительниц, поделившейся своей историей. Женщина рассказала, что у нее появились боли в правом боку под ребрами. Врач диагностировал ей «застой желчи», но назначенные им препараты не помогли. Боль возобновилась.

Мясников объяснил, что болевые ощущения могли появиться по другим причинам, а не из-за застоя желчи. У многих пациентов с такими жалобами при обследовании не выявляют проблем с желчным пузырем.

«Поэтому застой желчи — это больше такая мифическая вещь», — сказал он, пояснив, что отток желчи может замедлиться лишь при дефиците жиров в рационе.

Ранее Мясников предупредил россиян, что ни в коем случае нельзя самостоятельно сдавать анализ крови на D-димер и тем более принимать кроверазжижающие препараты без назначения профильного специалиста.