«Никогда не делайте». Мясников предупредил об опасности сдачи одного анализа

Мясников: анализ на D-димер может назначить только профильный специалист

Россиянам стоит избегать сдачи анализа крови на D-димер без направления от специалиста и наличия клинических показаний. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что все обследования проводятся по назначению квалифицированных врачей.

«Никогда не делайте D-димер, вообще никогда. Если нужно, врач назначит. Но не простой врач, а соображающий», — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что врач в поликлинике также не должен назначать такой анализ. Только специалист, обладающий знаниями в области гематологии и тромбологии, вправе это сделать.

Тестирование на D-димер показывает уровень вещества, связанного с процессами свертывания крови. Его назначают, чтобы выяснить, имеется ли риск тромбоза.

Мясников предупредил, что в случае сдачи этого анализа без показаний и направления от врача ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать кроверазжижающие препараты. Такие лекарства могут привести к тяжелым осложнениям, в частности, вызвать кровоизлияние в мозг.

