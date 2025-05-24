Мизулина ударила Шамана по лицу букетом
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ударила певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, по лицу букетом. Это произошло на съемках нового клипа артиста на песню «Первая любовь», видео опубликовали в его Telegram-канале.
В начале клипа влюбленные разыграли сценку, когда Шаман дарит Мизулиной роскошный букет, а она бьет им его по лицу.
Артист посвятил этот трек выпускникам. Он отметил, что во всех школах страны прозвучали последние звонки, а это «волнующие, трогательный и важный этап» для них.
«Я рад в такой день представить новую песню „Первая любовь“ и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь», — отметил певец.
Комментаторы написали, что клип получился легким для восприятия, дарит прекрасное настроение и в нем есть место юмору. Многие из них узнали ребят, снявшихся в нем.
Ранее Шаман признался, что пока не знает, с какой песней выступит на конкурсе «Интервидение». Для этого ему нужно изучить правила конкурса, а также требования к композициям.