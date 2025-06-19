Мизулина рассказала о сложностях в отношениях с Шаманом

Екатерина Мизулина рассказала, что поклонники преследуют их с Шаманом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о сложностях, с которыми столкнулась вместе с возлюбленным Шаманом (настоящее имя — Ярослав Дронов). О проблемах она рассказала в подкасте «Берегите детей с Ксенией Мишоновой» .

«Нас преследуют просто. Мы не можем спокойно сходить ни в кино, ни в ресторан, ни в кафе. Никуда», — пожаловалась Мизулина.

Она отметила, что вместе с Шаманом вынуждена выкладывать контент из жизни в социальных сетях, иначе за них это будут делать незнакомые «люди с телефонами».

«Такова норма жизни. Но зачастую просто хочется никуда не выходить, посидеть дома», — заключила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета и певец объявили себя парой во время концерта со сцены «Live Арены». Слухи о романе популярного артиста и общественницы усилились после его развода. Пара часто выкладывала в соцсетях совместный контент.