Мизулина раскрыла секрет вкусного обеда для настоящего мужчины
Мизулина: обед для настоящего мужчины состоит из щей и винегрета
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась с подписчиками рецептом обеда для настоящего мужчины. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«В Москве опять солнышко, ну, а я — еду домой, готовить щи. Могу показать, что получилось», — сказала Мизулина.
Общественница рекомендовала запекать свеклу и морковь для винегрета в духовке. Для щей Мизулина использует только куриный бульон. По ее словам, для усиления вкуса в готовый суп нужно добавить укроп, а в винегрет — «классный крымский лук».
Ранее певец Шаман рассказал, как проводит утро со своей возлюбленной. День у пары начинается с кофе. После завтрака артист моет тарелки сам. По его словам, этот процесс дает ему правильную энергию. Шаман и Мизулина официально объявили о своих отношениях в марте.