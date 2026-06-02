Мизулина попросила проверить интервью Собчак с Синяком на пропаганду ЛГБТ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД для проверки интервью телеведущей Ксении Собчак со скандальным блогером Игорем Синяком на наличие пропаганды ЛГБТ*. Об этом она сообщила в телеграм-канале .

«Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?» — написала Мизулина.

Собчак назвала обращение доносом и заявила, что ответное писать не будет. По ее словам, в России есть множество людей, которые одеваются, как Синяк, однако никто не видит в этом пропаганды нетрадиционных отношений.

«Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится», — сказала Собчак.

Она добавила, что гомофобии у людей из регионов нет, а у чиновников есть. Мизулина в ответ написала, что не понимает, зачем в День защиты детей делать «акцент на треш-контенте с мужиком в юбке», когда можно показать талантливых школьников. По ее словам, после интервью в рекомендациях дети могут решить, что дядечка в женском платье — это норма, в том числе для насилия над детьми.

Ранее Мизулина получила 300 тысяч рублей от блогера и дизайнера Артемия Лебедева по иску о защите чести и достоинства.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.