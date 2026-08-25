Мизулина оценила отмену концерта Канье Уэста фразой «Служу России»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась об отмене концертов американского рэпера Канье Уэста на петербургской «Газпром Арене». В телеграм-канале она отреагировала на эту новость одной фразой.

«Служу России», — написала Мизулина под фотографией рэпера.

До этого общественница сообщала, что поклонник Адольфа Гитлера Канье Уэст едет с концертами в Россию. Тогда она отметила, что, главное, чтобы он не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде.

Ранее представители «Газпром Арены» сообщили, что концертная площадка никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия с участием Уэста не подписывала.

До этого пресс-служба московских «армейцев» в шутку предложила американскому артисту выступить на «ВЭБ Арене» — разогреть болельщиков перед матчем с «Родиной».