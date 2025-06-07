Путин поздравил премию «Муз-ТВ» с 20-летием

Путин заявил о вкладе премии «Муз-ТВ» в культурную жизнь России

Национальная телевизионная премия в области популярной музыки премия «Муз-ТВ» за 20 лет своего существования стала значимым событием в культурной жизни России. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к организаторам, участникам и гостям мероприятия.

Глава государства отметил, что ежегодный концерт объединил на одной сцене как признанных звезд, так и молодых артистов, которые получили возможность заявить о себе.

«Отрадно, что наряду с профессиональной, экспертной оценкой исполнительского мастерства участников важнейший голос в определении победителей принадлежит зрителям», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что такое уважение к общественному мнению говорит об авторитете премии и включает ее в список самых престижных наград российской эстрады.

Российский лидер поздравил организаторов с юбилеем мероприятия и пожелал участникам успехов и всего наилучшего.

На проходящей в концертном зале «Live Арена» премии «Муз-ТВ» певец Шаман представит свою песню «Прямо к сердцу», с которой выступит на «Интервидении». Автором работы стал певец, композитор и продюсер Максим Фадеев.