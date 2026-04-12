Митя Фомин рухнул со сцены на концерте в Шерегеше

Певец Митя Фомин упал со сцены во время концерта в Шерегеше в Кемеровской области. Видео случившегося опубликовал Super.ru.

Выступление 52-летнего артиста проходило на фестивале GrelkaFest на горнолыжном курорте. По словам звезды, погодные условия были довольно экстремальными.

«Погода и осадки в Шерегеше не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом», — написал музыкант в соцсети.

Никаких травм при падении Фомин не получил. Он быстро поднялся и продолжил концерт.

Ранее Митя рассказал о секретах поддержания хорошей физической формы. По его словам, важную роль играют время, проведенное на свежем воздухе, и активный образ жизни.