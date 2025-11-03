Митя Фомин рассказал о секретах поддержания хорошей физической формы

Митя Фомин: я много времени занимаюсь спортом на свежем воздухе

Известный артист Митя Фомин поделился своими методами поддержания здоровья и хорошей физической формы в беседе с LadyMail .

По его словам, важную роль играет время, проведенное на свежем воздухе, и активный образ жизни.

«Я много времени провожу со своей новой собакой, занимаюсь спортом на свежем воздухе, коллекционирую беговые маршруты», — отметил артист.

Кроме того, Фомин подчеркнул важность правильного питания, включая в свой рацион много овощей и фруктов. Не забыл он упомянуть и о своем любимом способе релаксации — подолгу лежать в ванне.