Минюст потребовал полмиллиона за раздел имущества Петросяна и Степаненко

Минюст попросил взыскать в бюджет государства 582 тысячи рублей за экспертизу, которую проводили при разделе имущества популярных юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщило РИА «Новости».

Две судебные экспертизы проводило ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова» при Минюсте. Стоимость одной из процедур в размере семи с половиной миллионов рублей экс-супруги поделили поровну и полностью выплатили.

Однако за вторую экспертизу, которая обошлась более чем в миллион рублей, центр получил только часть суммы от Петросяна. Взыскать недостающие 582 тысячи Минюст решил через Хамовнический суд.

Ранее стало известно, что у Петросяна и Степаненко могут изъять часть имущества за долги. Первое заседание по делу состоится 29 июля.