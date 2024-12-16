Несколько дней назад группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Дела», в съемках которого приняла участие звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева. Заслуженная артистка РСФСР рассказала в беседе с 360.ru, на каком условии согласилась сняться в клипе вместе с Сергеем Шнуровым.

«Для меня это предложение было неожиданным, я очень плохо знаю шоу-бизнес. Мало знаю современных певцов и певиц, моя стихия — это кино. Когда мне позвонил агент Шнурова, я сказала, что соглашусь, если все будет прилично», — отметила она.

Также Немоляева попросила привезти ей песню, чтобы убедиться в том, что в ней нет нецензурных слов. Композиция оказалась нормальная и актриса дала свое согласие.

«Мне было интересно и азартно поучаствовать в таких съемках. Потом мы с Сергеем познакомились на съемочной площадке. Он был очень милым, деликатным и воспитанным. Такой петербуржец», — рассказала актриса.

Позже Немоляева и Шнурова встретились еще раз на премьере клипа. После этого она обрадовалась, что в сюжете все оказалось прилично, без ненормативной лексики.

В ноябре лидер группы «Ленинград» и Инстамаска выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», в него вошли шесть композиций.