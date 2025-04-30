Милонов предложил Орбакайте спеть в Горловке для российских военных

Певице Кристине Орбакайте нужно приехать в Горловку и спеть для российских бойцов. С таким предложением в беседе с News.ru выступил депутат ГД Виталий Милонов, комментируя решение Латвии закрыть исполнительнице въезд в страну.

По мнению депутата, Орбакайте испугалась, решила, что в Европе «ее не накажут», а в итоге «все равно огребла». Звезде следует ориентироваться на артистов, которые сразу сформулировали патриотическую позицию. Хоть на Западе их и внесли в черные списки, зато они «четко чувствуют родину».

«Искренне желаю Кристине Орбакайте осознать, что родина у нее одна, которая не включит ее в черные списки. Пусть приезжает в Горловку спеть для наших солдат», — заявил Милонов.

Он сравнил западные страны с дьяволом, с которым не нужно заигрывать. Теперь Орбакайте чужая как в России, так и за ее пределами.

«Нельзя с дьяволом в игрушки играть, он все равно тебя обманет. Представляете, каково это? Тут ты промолчала, и там тебя не приняли», — объяснил депутат.

Ранее стало известно, что Орбакайте существенно сократила гонорар за корпоративные выступления. Раньше у певицы минимальная ставка была около шести миллионов рублей, а теперь звезда согласна выступить за три миллиона.