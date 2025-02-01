Милонов объяснил, почему Галкина не лишили собственности в России

Милонов: у Галкина и Макаревича в России остались связи в высших кругах

У музыканта Андрея Макаревича* и юмориста Максима Галкина* не забрали собственность в России из-за сохранившихся связей в высших кругах. Возможную причину отказа лишать сбежавших артистов имущества депутат Госдумы Виталий Милонов назвал в беседе с News.ru .

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», — предположил он.

По словам депутата, сейчас государство не ставит в приоритет задачу изъятия собственности у иноагентов.

Общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалев добавил, что процесс лишения имущества иноагентов может занять длительное время. Он отметил, что некоторые из них сдают недвижимость в России и живут на эти доходы за границей.

Ранее представитель Макаревича * Антон Чернин заявил, что у музыканта не осталось никаких активов на территории России.

*Внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.