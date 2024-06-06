Миллионы рублей решили взыскать с компании Николая Дроздова

Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию АСС-ТВ, совладельцем которой является ведущий Николай Дроздов. С фирмы потребовали взыскать девять миллионов рублей долгов, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации издания, задолженность по договору об оказании услуг накопилась в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра.

В 1990-е годы АСС-ТВ занималась выпуском научно-популярных программ, таких как «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников». В 2018 году съемки прекратились.

Телекомпания Дроздова запустила процедуру банкротства, ее счета заблокировали. Сам 86-летний ведущий сейчас больше обеспокоен вопросами здоровья. В СМИ регулярно появляется информация о том, что известный зоолог борется с онкологией, однако он эти сообщения опровергает.