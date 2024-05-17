Николай Дроздов опроверг слухи о прохождении терапии против рака | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 15:11 Николай Дроздов опроверг слухи о прохождении терапии против рака Ведущий Дроздов заявил, что не проходил курс противоопухолевой терапии РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация о том, что телеведущего Николая Дроздова выписали из стационара после курса противоопухолевой терапии. Сам зоолог эти слухи опроверг и сказал 360.ru, что находится на даче.

«Я не был ни в каком стационаре. Был дома, сейчас приехал на садовый участок», — сказал ведущий.

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Telegram-канал Shot сообщил, что Дроздову диагностировали рак предстательной железы. Он проходил лечение в течение недели. Врачи обследовали его и провели цикл гормонотерапии. Теперь его состояние стабилизировалось, но большую часть времени автор программы «В мире животных» проводит в постели, уточнили авторы публикации.

Супруга ведущего рассказала, что они с мужем уехали на дачу. Эту информацию подтвердил и он сам. Дроздов добавил, что чувствует себя отлично и планирует заняться садом.

«Выходные буду здесь. Садик, огородик. Столько тюльпанов расцвело тут», — отметил телеведущий.

Близкие и друзья Дроздова периодически опровергают сообщения о его нахождении в больнице. Так, дочь зоолога и его друг, художник Константин Мирошник, в феврале сообщили, что телеведущий полон творческих планов.