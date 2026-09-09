Миллионный долг и кредиты обнаружили у мужа Татьяны Булановой
KP.RU: компания мужа Татьяны Булановой задолжала ФНС 1,095 млн рублей
Бизнесмен Валерий Руднев, супруг заслуженной артистки России Татьяны Булановой, накопил миллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщила KP.RU.
По данным издания, Руднев руководил компанией «ББ-Галерея», которая работала в сфере оптовой торговли и строительных услуг. Организация задолжала налоговой 1,095 миллиона рублей. В структуре задолженности 470 тысяч рублей приходились на налог на прибыль.
Последний платеж по обязательствам компании бизнесмен внес в 2023 году — тогда он перечислил более 100 тысяч рублей. Спустя год сумма долга достигла 743 тысяч рублей, а затем продолжила расти. Вторая организация Руднева — ООО «Мясницкая ББ» — не имеет долгов перед ФНС.
Автор издания отметила, что сам предприниматель информацию о долге никак не прокомментировал. Кроме того, судебные приставы разыскивают Руднева из-за невыплаченных кредитов на 12 миллионов рублей.
Буланова объясняла финансовые трудности супруга неудачными поручительствами. По словам певицы, бизнесмен отвечал по обязательствам партнеров, которые оказались недобросовестными.
Ранее судебные приставы объявили в розыск предпринимателя Алексея Блиновского из-за неисполненных финансовых обязательств.