Миллионный долг и кредиты обнаружили у мужа Татьяны Булановой

Бизнесмен Валерий Руднев, супруг заслуженной артистки России Татьяны Булановой, накопил миллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщила KP.RU .

По данным издания, Руднев руководил компанией «ББ-Галерея», которая работала в сфере оптовой торговли и строительных услуг. Организация задолжала налоговой 1,095 миллиона рублей. В структуре задолженности 470 тысяч рублей приходились на налог на прибыль.

Последний платеж по обязательствам компании бизнесмен внес в 2023 году — тогда он перечислил более 100 тысяч рублей. Спустя год сумма долга достигла 743 тысяч рублей, а затем продолжила расти. Вторая организация Руднева — ООО «Мясницкая ББ» — не имеет долгов перед ФНС.

Автор издания отметила, что сам предприниматель информацию о долге никак не прокомментировал. Кроме того, судебные приставы разыскивают Руднева из-за невыплаченных кредитов на 12 миллионов рублей.

Буланова объясняла финансовые трудности супруга неудачными поручительствами. По словам певицы, бизнесмен отвечал по обязательствам партнеров, которые оказались недобросовестными.

Ранее судебные приставы объявили в розыск предпринимателя Алексея Блиновского из-за неисполненных финансовых обязательств.