Михалкова удивило объявление его в розыск на Украине

Михалков заявил, что находится в розыске на Украине с 2022 года

Режиссер Никита Михалков отреагировал на сообщения о том, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск. В своем Telegram-канале «Бесогон» он напомнил о своем статусе разыскиваемого еще с 2022 года.

«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны <…> в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — заявил он.

Михалкова также удивила версия генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что территориальная целостность республики может якобы пострадать от его деятельности.

Также режиссер иронично отметил, что обязательно бы отправил Венедиктовой ссылку на выпуск «Бесогона», но ему неизвестен ее адрес.

Михалкова разыскивают на Украине по инициативе СБУ с марта 2022 года. Режиссера указали в местных базах как персону, представляющую угрозу национальной безопасности. Конкретные основания для розыска не уточнялись.