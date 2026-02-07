Народный артист России, режиссер Никита Михалков решил передать на нужды СВО денежный приз, полагающийся за гран-при национальной литературной премии «Слово». Сумма составила три миллиона рублей, сообщил ТАСС .

«Я свою премию хочу отдать на нужды СВО. И единственное, о чем попросил бы, — узнать, куда она пошла», — заявил Михалков.

Никиту Михалкова удостоили премии «Слово» в специальной номинации «Гран-при». Награду автору программы «Бесогон» вручил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на сцене Театра на Бронной.

Медведев прокомментировал награду Михалкова. Он заявил, что «перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине».

В 2023 году Михалков на XI Петербургском международном юридическом форуме обрисовал сценарий, который готовит Запад для разрушения России. По его словам, западные страны жестко настроены на расчленение РФ. Страну предложили разделить на 17 независимых государств.