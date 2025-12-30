Режиссер Никита Михалков сделал тревожное предупреждение о России еще в 2023 году. Оно прозвучало на XI Петербургском юридическом форуме. Он напомнил участникам встречи о планомерной работе стран Запада над разрушением России, причем атакуют они не государственность, а веру.

Сценарии развала России Михалков тогда заявил, что Запад жестко настроен на расчленение России. Страну предложили разделить на 17 независимых государств. «Идет война, и мы видим, как со всех сторон — так или иначе — эта идея развала страны, она живет, она продвигается, она заставляет людей задуматься в регионах: а действительно, почему бы и нет?» — говорил он. По его словам, западные глобалисты давно сделали ставку на поражение и развал России. После начала спецоперации в Варшаве прошел форум, участники которого обсуждали распад российского государства на независимые республики. В начале лета в Хельсинки комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США провела конференцию «О деколонизации России».

Фото: РИА «Новости»

В том же месяце в Праге на форуме опять обсуждали раздел России. Стоит отметить, что дата его начала оказалась знаковой — 22 июня, День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны. Михалков подчеркнул, что проведение таких политических форумов не случайность, а атака на Россию, причем основной удар направлен на православную веру, скрепляющую народ. Четвертый рейх против православия Режиссер связывал идеи современных глобалистов с нацистской идеологией, которая изначально была глубоко враждебна христианству. Мораль нацистов была несовместима с «коричневой» идеей, отрицающей человеческое в человеке. «В этом отношении [Адольф] Гитлер пришел рано, потому что у него не было технических средств превратить человека в скотину», — добавил он. Михалков также напомнил, как приближенный фюрера, глава СС Генрих Гиммлер говорил в 1944 году, что «поддерживать и снова оживлять Православную церковь было бы неверным, так как она всегда являлась организацией национального сплочения». Нацисты считали РПЦ опасным явлением, подлежащим ликвидации, так как церковь является центром национального движения.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

В наше время уже специалист по транснациональной истории и макроисторическим процессам Юваль Харари продвигает идеи о трансформации человека в некий глобальный алгоритм. Михалков подчеркивал, что глобалисты стремятся стереть любую религиозную этику любой конфессии, лишить людей традиционных ценностей, которые мешают их планам. Отсюда и детские торжества в США с сатанистами* и праздники вроде Хэллоуина. Глобалисты идут по стезе главарей Третьего рейха, активно создавая Четвертый с его русофобией, милитаризацией и фашизмом. Душа или конвейер: за что бьется Россия Михалков назвал участникам форума и причину конфликта между Россией и Западом, напомнив, что он начался не вчера. Монахи еще в XII веке отмечали в своих записках, что русские не устраивали европейцев в принципе. «Наша проблема в том, что мы не хотим быть понятными, мы хотим быть понятыми. Это очень близкие, но разные вещи. Быть понятным — вот „Макдональдс“ понятен всем, а пельмени — не всем», — говорил артист.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Западу нужен обезличенный конвейер и универсальный стандарт, а не уникальный культурный код, который угрожает его порядку. Поэтому идет битва за мир, в котором цивилизация России, ее ценности будут под защитой, а человеческие души не заменят на глобальные алгоритмы. По мнению Михалкова, пока российский народ сохраняет свою душу, любой Четвертый рейх разобьется об эту русскую «странность». Этой осенью Михалков на XIII Петербургском международном юридическом форуме заявил, что перелом в общественном сознании произошел после начала спецоперации. На Западе попытались отменить само понятие «русский», сделать его символом чего-то непотребного, но в России начали сопротивляться потере исторической и культурной идентичности, попыткам глобалистов дискредитировать нашу страну. *Движение признано экстремистским и запрещено в России.