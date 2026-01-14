Михаила Ефремова заметили у театра Михалкова

«Известия» сообщили, что Михаила Ефремова видели у театра Никиты Михалкова

Отбывшего срок в колонии актера Михаила Ефремова заметили у Центра театра и кино Никиты Михалкова в Москве. Вероятно, он вернулся к работе, сообщили «Известия» .

По информации источника, первой работой на сцене заслуженного артиста России после освобождения может стать спектакль «Без свидетелей».

Михалков появился со стороны служебного выхода «Мастерской 12» и уехал оттуда на такси эконом-класса. В афише на сайте самого театра постановки пока нет, спектакль еще не репетировали на сцене.

Художник спектакля Юрий Купер допустил, что подготовка начнется уже на днях.

«Они провели, не знаю, неделю или две недели в Щепачихе, репетировали в загородном доме», — рассказал он.

По его художника, команда сможет приступить к репетициям на сцене, когда подготовят декорации.

«Они будут сложные. Это не просто квартира советского времени», — добавил Купер.

Михалков отмечал, что в колонии Ефремов переосмыслил свою жизнь.