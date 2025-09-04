Ефремов стал актером театра Никиты Михалкова

Театр «Мастерская „12“» Никиты Михалкова принял актера Михаила Ефремова на работу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Худрук театра Никита Михалков выразил мнение, что Ефремов переосмыслил свою жизнь, пока находился в тюрьме. По его словам, артист многое пережил и попросил продолжить творческую деятельность в театре «Мастерская „12“».

«В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании», — отметил Михалков.

Он добавил, что сотрудничество с Ефремовым принесет пользу и ему, и театру.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что после отбывания срока в колонии актер поехал на отдых в элитный санаторий в Кисловодске. Путевка обошлась ему в 300 тысяч рублей.

По данным канала, в тюрьме у артиста обострились проблемы с органами дыхания. После освобождения он бросил курить и решил уделить время своему здоровью.