Ефремов стал актером театра Никиты Михалкова
Театр «Мастерская „12“» Никиты Михалкова принял актера Михаила Ефремова на работу. Об этом сообщило РИА «Новости».
Худрук театра Никита Михалков выразил мнение, что Ефремов переосмыслил свою жизнь, пока находился в тюрьме. По его словам, артист многое пережил и попросил продолжить творческую деятельность в театре «Мастерская „12“».
«В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании», — отметил Михалков.
Он добавил, что сотрудничество с Ефремовым принесет пользу и ему, и театру.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что после отбывания срока в колонии актер поехал на отдых в элитный санаторий в Кисловодске. Путевка обошлась ему в 300 тысяч рублей.
По данным канала, в тюрьме у артиста обострились проблемы с органами дыхания. После освобождения он бросил курить и решил уделить время своему здоровью.