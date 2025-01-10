Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По данным журналистов, артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.
Осенью 2024 года 74-летний Боярский пережил сердечный приступ. В декабре его увезли в петербургскую больницу. Состояние пациента врачи оценили как средней тяжести. Его жена заявила, что привезла супруга на обследование.
Позже знаменитость прошел курс реабилитации, поэтапно вернулся к творчеству. Ранее стало известно, что он возобновил выступления по России. Как выяснили журналисты, за один концерт певец получает миллион рублей.
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