Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем

Актера и певца Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал 112 .

По данным журналистов, артист оказался в больнице из-за ишемической болезни сердца.

Осенью 2024 года 74-летний Боярский пережил сердечный приступ. В декабре его увезли в петербургскую больницу. Состояние пациента врачи оценили как средней тяжести. Его жена заявила, что привезла супруга на обследование.

Позже знаменитость прошел курс реабилитации, поэтапно вернулся к творчеству. Ранее стало известно, что он возобновил выступления по России. Как выяснили журналисты, за один концерт певец получает миллион рублей.