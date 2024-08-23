Боярский возобновил выступления по России после проблем с сердцем

Shot: актер Михаил Боярский вернулся к гастролям после перенесенного инфаркта

Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Актер и исполнитель Михаил Боярский поправил здоровье и решил возобновить выступления по стране. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, осенью прошлого года артист пережил сердечный приступ. Затем прошел курс реабилитации и постепенно начал возвращаться на сцену, но только в Санкт-Петербурге. Выступление певца стоит миллион рублей, уточнили авторы статьи.

Они добавили, что сейчас 74-летний Боярский восстановился и готов спеть для московской публики за три миллиона рублей. В концертную программу исполнителя войдут песни, совместные со зрителями танцы и фотосессия.

При этом организаторам необходимо оплатить 150 тысяч рублей за перелет команды, пятизвездочный отель для артиста и его помощников.

В декабре прошлого года Боярского забрали в петербургскую больницу из-за проблем с сердцем. Тогда врачи оценили состояние артиста как средней тяжести.

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