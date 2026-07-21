Михаил Ефремов снимется в первом после выхода из колонии фильме

Актеры Михаил Ефремов и Данила Козловский сыграют главные роли в комедийной драме «Отец. Еще отец». Режиссером выступит Александр Баршак. Об этом создатели фильма сообщили во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры. Трансляция велась на сайте компании.

«Уникальный и блестящий дуэт Дани Козловского и Михаила Олеговича Ефремова нам кажется довольно привлекательным для широкой аудитории. <… > Мы поставили себе цель — привлечь в кинотеатры один миллион зрителей», — отметил Баршак.

Главный герой — столичный учитель, который согласился поставить спектакль в провинциальном городе. Постановка при этом заведомо выглядит провальной. К тому же вскоре выясняется, что худрук театра — это его родной отец, с которым он никогда не был знаком.

Ожидается, что состав фильма будет звездным: заявлены Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Однако продюсер будущей кинокартины Дарья Храмцова в беседе с 360.ru отметила, что пока договоры с актерами не подписаны, а значит каст может поменяться.

«Как вы понимаете, пока нет никаких договоров, стопроцентно говорить нельзя», — отметила она.

На создание фильма планируется потратить около 130 миллионов рублей.

В феврале также стало известно, что Ефремову досталась роль в новом сериале Сергея Кальварского. Кого сыграет знаменитый актер, не раскрывается. Известно лишь, что персонаж будет положительным.