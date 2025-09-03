Михаил Ефремов развелся с Кругликовой после 23 лет брака

Актер Михаил Ефремов официально развелся с пятой по счету женой Софьей Кругликовой, брак продлился 23 года. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, пара рассталась еще несколько месяцев назад. Теперь развод оформили официально. Артист перестал контактировать с супругой из-за нескончаемых конфликтов. Точкой невозврата стало его свидание в колонии с актрисой Дарьей Белоусовой.

Ефремов и Кругликова сыграли свадьбу в 2002 году. У них трое детей: дочь Вера (2004 года рождения), Надежда (2007 года рождения) и сын Борис (2010 года рождения). Жена годами мирилась с неверностью супруга, терпела скандалы и пьянки, а также дождалась мужа из тюрьмы. Несмотря на это, брак все равно завершился разводом.

Ранее стало известно, что Ефремов отправился в элитный санаторий в Кисловодске. Там артист оформил программу восстановления после выхода из колонии. Лечение обошлось актеру в 300 тысяч рублей.