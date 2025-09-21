Ефремов вернется в театр на два месяца раньше запланированного

Михаил Ефремов выйдет на театральную сцену в декабре, а не в феврале, как планировалось. Это решение связано с желанием заработать на предновогоднем ажиотаже, сообщил Telegram-канал Mash .

«Артист исполнит главную роль в спектакле „Без свидетелей“. Ефремов „дюже бодр и активен“ и рвется играть», — отметили авторы публикации.

Билеты поступят в продажу через неделю. Цены стартуют от 7 тысяч и доходят до 50 тысяч рублей. Кроме того, Михаил Олегович после освобождения из колонии подписал контракт на съемки в фильме. Ему заплатили 13 миллионов рублей.

Ефремов, который в нетрезвом состоянии стал виновником смертельного ДТП, вышел из тюрьмы условно-досрочно. Он провел в заключении чуть больше половины из назначенных ему 7,5 лет. Актер устроился в театр «Мастерская 12», которым руководит Никита Михалков. По слухам, Ефремов получает много предложений о съемках в кино, и его гонорары выше, чем раньше.