Михаил Ефремов подарил квартиру семье, с которой боролся за нее

Актер Михаил Ефремов подарил трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте, за которую долго боролся, своим оппонентам — семье Громовых. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Громовы много лет ухаживали за семьей дяди Ефремова — Александра Покровского. Однако племянник уговорил его не оформлять завещание, чтобы претендовать на половину жилья.

В 2022 году Ефремов, находясь в колонии, вступил в права наследства, и Громовы опасались, что актер, выйдя на свободу, сделает их жизнь невыносимой. Однако в итоге он решил оформить на опекунов своего родственника дарственную и оплатил все юридические расходы.

Ранее появились слухи, что артист решил развестись с пятой женой — звукорежиссером Софьей Кругликовой. Однако позднее эта информация не подтвердилась.