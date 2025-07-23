Слухи о разводе Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой не подтвердились

Сообщения о расставании Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой оказались преждевременными. По информации, предоставленной kp.ru со ссылкой на источник в актерской среде, супруги и ранее жили раздельно, но это не вызывало интереса у публики.

Инсайдер уточняет, что Ефремов и Кругликова часто находились в разных местах благодаря наличию недвижимости, позволяющей им не пересекаться неделями и даже месяцами.

Ситуация остается прежней: супруги то воссоединяются, то разъезжаются. По некоторым данным, причиной развода могла стать измена Ефремова, но инициатором разрыва отношений никто из супругов не является.

Юрист Александр Хаминский из Центра правопорядка в Москве и Московской области сообщил «Газете.Ru», что в случае развода имущество будет разделено поровну. Часть активов артист может передать детям, чтобы минимизировать репутационные риски.