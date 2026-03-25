Михаил Ефремов перед премьерой спектакля «Без свидетелей» побрился налысо

После освобождения из колонии актер Михаил Ефремов получил роль в спектакле «Без свидетелей» в «Мастерской 12». К закрытым зрительским показам он побрился налысо, сообщил StarHit .

В театре на Поварской у Ефремова отдельная гримерная. Именно в ней его полностью обрили. По сценарию, главный герой вернулся к жене со смешной «профессорской» залысиной. Перед каждым выходом актер будет надевать парик-накладку.

Ефремов сыграл бывшего мужа главной героини, который в прошлом написал донос на ее нового избранника. Спустя годы он вновь заявился к ней, чтобы все обсудить.

Кроме Ефремова в постановке задействована Анна Михалкова. Ближайшие показы пройдут 25–27 марта и 3–5 апреля. Билеты раскупили в первые часы.

Актер также сыграет в сериале режиссера Сергея Кальварского. Съемки пройдут в Москве.