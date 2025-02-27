Место аварии не покидал и пьяным не был. Как после ДТП себя вел сбивший пенсионерку Буйнов

Певец Александр Буйнов подвергся нападкам после аварии, в которой сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом 360.ru сообщил его директор Сергей Пудовкин.

«Тема, которая разгоняется желтушными людьми, что он пытался куда-то уехать, — абсолютное безумие. Это человек с большой честью и достоинством. Конечно, все извинения и медпомощь будут оказаны в полном объеме. Сейчас можно только дистанционно принести извинения за то, что произошло. Александр очень тяжело переживает и будет переживать, но на дороге, к сожалению, так бывает. <…> Это трагическая случайность», — подчеркнул он.

По словам Пудовкина, артист сразу предложил помощь пострадавшей.

«Пытался сразу оказать помощь в том смысле, чтобы отвезти в какое-то медицинское учреждение, но этим должны заниматься специалисты. Спасибо здесь и сотрудниками ГИБДД, и медицинским сотрудникам. <…> Ужасно, что это случилось», — добавил он.

Сотрудник администрации Наро-Фоминского городского округа Владимир Ермаков подтвердил в комментарии 360.ru, что артист не покидал место аварии.

«Могу подтвердить и опровергнуть нападки в его адрес. В частности, Александр место ДТП не покидал, на месте предлагал помощь пострадавшей», — подчеркнул он.

Ермаков назвал неправомерными заявления СМИ о том, что после аварии артист якобы уехал на корпоратив.

«Александр прошел все необходимые процедуры, алкоголя в крови у него оказалось ноль», — сказал он.

Артист находился за рулем внедорожника Lexus LX 570, когда наехал на 61-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по зебре. В результате аварии она получила травму.