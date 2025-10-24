Мэр Вильнюса призвал объявить Моргенштерна персоной нон грата в Литве
Мэр Вильнюса Владас Бенкунскас призвал МИД Литвы отменить концерт рэпера Алишера Моргенштерна* и признать музыканта нежелательным лицом. Об этом сообщил «Sputnik Литва».
По словам мэра, музыкант не может ответить на вопрос, чей Крым, и якобы публично отдает дань уважения российскому президенту Владимиру Путину.
Выступление должно состояться 29 ноября.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певице Монеточке* запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания. Теперь артистка сможет гастролировать только в странах шенгенской зоны.
*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.