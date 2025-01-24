«Меня изуродовали». Певице Хофманните перекосило лицо после укола ботокса

Перед новогодними праздниками певица решила улучшить внешний вид и отправилась на прием к косметологу в Санкт-Петербурге. Специалист провела ей инъекцию ботокса в лицо.

Однако процедура прошла неправильно. Сразу после визита к врачу у Хофманниты начались сильные болевые ощущения и деформировалось лицо. По словам рэперши, восстановление займет около четырех месяцев.

«Лучше пока что стало на десять процентов. Ничего ужаснее со мной не случалось. Депрессия и испорченный Новый год и новогодние праздники, вместо прогулок и других развлечений я занята лечением данной проблемы, <…> на здоровье, речь и мой диалект это тоже повлияло. <…> Меня изуродовали», — пожаловалась певица.

Своих подписчиц Хофманнита призвала не повторять ее плачевный опыт и всегда проверять дипломы врача и лицензии на препараты, которые он использует во время процедуры.

Ранее пациентка частной клиники на Рубцовской набережной Москвы умерла во время косметической процедуры. В ведомстве уточнили, что в ходе манипуляций медицинского работника пациентка пожаловалась на резкое ухудшение состояния, а после скончалась.