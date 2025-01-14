Москвичка умерла в частной клинике во время омолаживающей процедуры

СК начал проверку после смерти москвички во время процедуры в частной клинике

Пациентка частной клиники на Рубцовской набережной Москвы умерла во время косметической процедуры. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК .

В ведомстве уточнили, что в ходе манипуляций медицинского работника пациентка пожаловалась на резкое ухудшение состояния, а после скончалась.

Криминалисты начали доследственную проверку по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Специалисты приступили к изъятию документов, а также установлению всех обстоятельств смерти пациентки. Также следователи назначат проведение специальных экспертиз, включая медицинскую.

Установление обстоятельств смерти женщины взяла под свой контроль Басманная районная прокуратура.

По данным Telegram-канала Shot, женщина умерла в частной клинике Titania во время процедуры по жиросжиганию. После введения липолитиков у пациентки началась аллергическая реакция и произошел приступ эпилепсии.

В конце октября прошлого года следователи Санкт-Петербурга завели уголовное дело после смерти пациентки в клинике пластической хирургии. Женщина обратилась к медикам, чтобы срезать лишнюю кожу на животе после родов, а также уменьшить размер груди.

Ухудшение состояния пациентки произошло после операции. Врачи пытались реанимировать женщину, но спасти ее не смогли.