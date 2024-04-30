«Меня история завораживает». Пугачева отреагировала на возможность конфискации ее имущества | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 02:47 «Меня история завораживает». Пугачева отреагировала на возможность конфискации ее имущества Музыкальный критик Троицкий: Пугачеву не беспокоят угрозы конфискации имущества РИА «Новости»

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Уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву не беспокоит тот факт, что ее могут признать иноагентом и лишить имущества. Об этом рассказал музыкальный критик Артемий Троицкий*, его слова привел сайт kp.ru

Как отметил музыковед, звезде советской и российской эстрады безразличны страшилки и угрозы.

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«Почему я не реагирую? Да потому, что для меня гораздо важнее то, что они мне пишут потрясающую биографию! <…> Меня история завораживает, а не вещички», — процитировал он Пугачеву.

Ранее муж Пугачевой шоумен Максим Галкин* подал в суд жалобу на решение не исключать его из списка иноагентов. Информация появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Летом прошлого года представители юмориста предприняли попытки исключить его имя из списка иноагентов, но Замоскворецкий суд поддержал позицию Минюста, а апелляционная инстанция подтвердила это решение.

* Признан иностранным агентом на территории России.