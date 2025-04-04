Менеджер Паши Техника опроверг слухи о его смерти

Рэпер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, находится в больнице в Таиланде в критическом состоянии, но жив. Об этом в своем Telegram-канале сообщил менеджер музыканта Марк Яровный.

«Сейчас идет переливание крови и разные другие процедуры. Давайте без лишних вопросов. Как будет какая-то четкая информация, мы скажем», — заявил он.

Яровный также рассказал, что в Таиланд прилетел реаниматолог из института имени Склифосовского, попросивший не называть его имени. Однако тайские специалисты не допускают российского коллегу к пациенту, не объясняя причин. Перевезти Пашу Техника в Россию сейчас невозможно.

Ранее бывшая жена рэпера Ева Карицкая опубликовала в Telegram-канале аудиосообщение от неизвестного врача, который рассказал, что у музыканта пневмония неизвестной этиологии, поражение легких достигает 100%.