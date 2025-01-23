Меладзе по видеосвязи показал могилу отца брату, побоявшемуся приехать в Россию

Композитор Константин Меладзе побоялся приехать в Россию на годовщину смерти отца. Его брату Валерию пришлось показать могилу по видеосвязи, сообщил Telegram-канал Shot .

Музыкант поставил крест на поездки в Москву после аннулирования вида на жительство. Меладзе по видео показали место захоронения отца и дали сказать несколько слов в адрес покойного. Константин пообщался с родственниками, которые давно его не видели.

Композитор уехал из России после начала спецоперации и не смог продлить ВНЖ. В стране у него остался бизнес, компания «Меладзе мьюзик» продолжает зарабатывать миллионы.

Валерий Меладзе приехал на могилу отца в сопровождении дочерей и других членов семьи. Визит артиста состоялся в режиме особой секретности, в поездках по Москве его сопровождала охрана. Вскоре певец отправится в большое мировое турне, которое начнется с Европы и продолжится в США.