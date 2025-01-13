Мэл Гибсон обвинил власти США в целенаправленном уничтожении Калифорнии

Голливудский актер Мэл Гибсон обвинил американские власти в целенаправленном уничтожении Калифорнии. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News .

Гибсон поддержал многих известных людей, которые обвинили власти США в бездействии. Актер предположил, что пожар в Калифорнии им даже выгоден.

«Я знаю наверняка, что они играли с темой водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары», — отметил режиссер.

Актер усомнился в естественном происхождении пожаров. Гибсону показалось странным, что американские власти допустили такую ситуацию.

Причиной крупных лесных пожаров в Калифорнии мог стать оборванный провод, высказали предположение в американских СМИ. Пожары начались в Калифорнии 7 января. К 11 января к пожарам присоединились огненные торнадо, уничтожающие все на своем пути. Число погибших из-за пожаров в Калифорнии увеличилось до 16. Власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей.