Мел Гибсон и Розалинд Росс расстались после девяти лет отношений

Звезда Голливуда Мел Гибсон и известная сценаристка Розалинд Росс разошлись после девяти лет отношений. Об этом сообщило издание People .

По информации источника, звездная пара планировала расстаться еще год назад, но о решении стало известно только сейчас. Они продолжают вместе воспитывать общего сына Ларса, которому восемь лет.

«Хотя нам очень грустно закрывать эту главу жизни, мы благословлены прекрасным сыном и продолжим быть для него самыми лучшими родителями», — сообщили Гибсон и Росс.

Актер и сценаристка познакомились в 2014 году через общих друзей, после чего начали встречаться. В 2017 году у пары родился сын, за несколько дней до номинации Мела на премию «Оскар» за фильм «По соображениям совести» в категории «Лучший режиссер».

Ранее Гибсона включили в перечень спецпосланников президента США Дональда Трампа в Голливуде.