Меган Маркл показала редкое фото с мужем и подросшей дочерью

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с подписчиками редким семейным фото принца Гарри с подросшей дочерью. Она опубликовала снимок в Instagram*.

На кадрах было видно, как принц Гарри держал на руках четырехлетнюю дочь, которая держала в руках красные воздушные шары. Девочка была одета в колготки и платье розового цвета.

Маркл трогательно подписала снимок, что муж, дочь и сын ее «вечные Валентины». Поклонники герцогини оценили фото, ведь супруги оберегают частную жизнь и крайне редко делятся снимками своих детей.

Ранее обозреватель Daily Mirror Дункан Ларкомб предположил, что Маркл потребует от принца Гарри держаться подальше от британской королевской семьи. До этого в США опубликовали материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурировали имена дочерей принца Эндрю — Евгении и Беатрис.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.