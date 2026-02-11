Скандал с Эпштейном может вынудить принца Гарри ограничить общение с семьей

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опасалась, что новая волна внимания к делу финансиста Джеффри Эпштейна может ударить по ее репутации и бизнесу. Поэтому она может убедить принца Гарри держать дистанцию от британской королевской семьи, предположил обозреватель Daily Mirror Дункан Ларкомб.

Журналист заявил, что поводом для такой позиции могли стать публикации новых документов, где фигурировали имена принцесс Беатрис и Евгении, дочерей принца Эндрю. Ларкомб утверждает, что Гарри переживает за кузин: после переезда в США они оставались среди немногих родственников, с кем он продолжал общение.

Ларкомб допустил, что герцогиня считает нынешнюю связь с монархией токсичной и опасается, что репутационные риски затронут не только ее лично, но и ее бренд As Ever.

«Я уверен, [Меган Маркл] говорит ему: „Сиди тихо, не ввязывайся, королевская семья в кризисе — не тащи нас туда“», — сказал Ларкомб.