Развод и девичья фамилия? Скандальные тайны личной жизни принца Гарри и Меган Маркл

Скандальные слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл снова заполонили первые полосы американских и европейских изданий. Обрушившаяся на пару волна негатива представила супругов как инфантила и манипулятора. Правда ли, что они разводятся и что в действительности произошло в их отношениях — в материале 360.ru.

Книга Меган о разводе Новый разгромный материал о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии появился на страницах журнала Vanity Fair. Критическая статья собрала слухи о разводе пары, подкрепленные анонимными свидетельствами. Если принца Гарри изобразили наивным и инфантильным недоумком, то Маркл досталась роль омерзительного манипулятора. Автор статьи также упомянул, что супруга принца якобы планирует написать книгу о разводе.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист утверждает, что такие разговоры давно ходят в книгоиздательских кругах США. При этом герцоги Сассекские официально не заявляли о разводе, а люди из их окружения говорят, что они и сейчас любят друг друга. Гарри — рыбка в аквариуме? Вероятность развода пары якобы может увеличиться из-за одиночества принца Гарри, который так и не завел друзей в США. Там он считает лучшим другом только своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который 16 лет охранял членов британской королевской семьи. Отношения, основанные, вероятно, на значительном гонораре. Кроме того, по словам человека, знакомого с ситуацией в их семье, герцог Сассекский и сам не знает, чего хочет.

Я думаю, Гарри не знает, чего он хочет, потому что он вырос в аквариуме, и поэтому он не знает, что такое настоящая жизнь на самом деле. инсайдер журнала

Принцу также важно, чтобы его не тревожили вопросами о деньгах. Реакция Гарри и Маркл Один из знакомых принцев Гарри и Уильяма назвал статью в журнале бездоказательной и вредной чушью, а сами герцоги Сассекские — возмутительной. До этого журналисты обсуждали пару прошлой осенью, отреагировав на появление принца в одиночестве на публике. Слухи подогрел также прилет принца Гарри в Лондон в октябре, когда Маркл осталась дома с детьми.

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня подлила масла в огонь, когда появилась на презентации косметического средства для волос, созданного ее подругой Кэди Ли. Ее посчитали красоткой, «вышедшей на охоту», из-за наряда, не соответствующего правилам появления членов королевской семьи на публике. Развод был или нет? Эксперты проанализировали поведение супругов и опровергли слухи о разводе, отметив, что они просто повзрослели и также любят друг друга. Королевский эксперт Хьюго Викерс отметил, что принц просто становится более самостоятельным, а раньше Маркл в их паре «диктовала сюжет». Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что раздельные поездки и появление в одиночку на публике говорят о том, что супруги эволюционировали из близнецов в самодостаточных личностей. По ее словам, герцоги Сассекские и сейчас выглядят «счастливыми, уверенными и чувствующими себя комфортно».