Российская кинорежиссер Валерия Гай Германика работает над новым мини-сериалом в жанре боди-хоррор с ведущим «Поля чудес» Леонидом Якубовичем в главной роли. В беседе с изданием «Подъем» она рассказала, что Якубович легко согласился на съемки, потому что он «мегакрутой актер».

Она также отметила, что сменила имя с Валерия Гай Германика на Валерия Гайя Германика.

«Это все мой личный манифест», — заявила она.

Германика призналась, что устала от ограничений и пришла в кино, чтобы создавать его. Режиссер пообещала делиться своими работами в интернете, если их не выпустят в прокат.

Фильм — ее совместная идея с актером Антоном Ривалем. Он написал сценарий.

«Писали изначально под Леонида. Леонид Аркадьевич согласился легко, так как он мегакрутой актер, и ему давно пора в крутое кино. Образ не такой простой, но он злодей», — подчеркнула Германика.

Ранее стало известно, что Якубович будет играть в фильме вместе с актрисой Марией Кончаловской. Режиссер заявила, что съемки займут всего один день. Сначала сериал выйдет в Instagram* в формате Reels, а затем его бесплатно покажут на платформе Kion. Германика также рассказала о преимуществе мини-сериалов длиной в минуту. По ее словам, они отвечают актуальным потребностям зрителей.

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