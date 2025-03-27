Мать Тимати отказалась пожертвовать сыну и внучке свою почку

В случае необходимости рэперу Тимати придется искать донорскую почку самостоятельно, потому его мать Симона отказалась пожертвовать свою. Об этом сообщил Super.ru .

После просмотра сериала «Почка» 10-летняя дочь Тимати спросила бабушку, отдала бы она ей свой орган. Сначала та согласилась. Когда внучка спросила, если бы пришлось выбрать между ней и дядей Артемом, Симона передумала.

Ответ шокировал девочку. Она расстроилась и спросила, почему, ведь ее жизнь только началась, а дяде, брату Тимати, уже «целых» 38 лет. Симона ответила, что о внучке позаботятся собственные родители, а она спасет своего сына. Если бы стоял выбор между двумя братьями, их мать по-прежнему выбрала бы младшего.

«Я ответила, что отдала бы Артему, но не потому, что не люблю папу, а потому что у папы есть финансовые возможности самому себе ее организовать», — сказала она.

В 2019 году у Симоны появился внук. Сына Тимати родила модель Анастасия Решетова. Бабушка сделала тату в его честь.