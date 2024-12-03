Мать Эминема умерла после многолетней вражды с сыном

В США в возрасте 69 лет умерла мать рэпера Эминема Дебора Нельсон. Она долгие годы судилась с сыном из-за клеветы, сообщил TMZ .

Женщина скончалась 2 декабря в Сент-Джозефе в штате Миссури, спустя два месяца после постановки диагноза. Нельсон не смогла побороть прогрессирующий рак легких, врачи предупредили ее о скорой смерти.

Отношения Нельсон с сыном, Маршаллом Брюсом Мэтерсом третьим, долгие годы были напряженными. Женщина родила его в 17 лет, и Эминем жаловался в песнях на тяжелое детство, обвинял мать в жестоком обращении и пренебрежении. В 1999 году она подала на рэпера в суд за клевету, а в 2007 году издала мемуары «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем». Лишь в 2013 году музыкант выпустил песню Headlights с извинениями.

Эминем в 2024 году записал новую песню и намекнул на завершение музыкальной карьеры. Во время первого президентского срока Дональда Трампа у рэпера возникли проблемы из-за угроз в адрес политика и его дочери Иванки.