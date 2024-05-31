Рэпер Эминем намекнул на завершение музыкальной карьеры

Американский рэпер Эминем опубликовал в личном блоге запись своего видеозвонка иллюзионисту Дэвиду Блейну. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Музыкант поинтересовался у собеседника, может ли тот показать какой-нибудь трюк. Тогда Блейн приступил к поеданию «стеклянного» бокала, а сам исполнитель сделал неожиданное заявление.

«В качестве последнего фокуса я заставлю свою карьеру исчезнуть», — отметил Эминем.

Он также рассказал, что 31 мая представит новый сингл Houdini, добавил сайт therussiannews.ru.