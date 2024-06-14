«Маски из дерьма». Поплавская прошлась по уехавшим из России артистам

Актриса Поплавская объяснила, почему россияне отвернулись от уехавших артистов

Фото: РИА «Новости»

Актриса Яна Поплавская предположила, что уехавшие из России артисты лишились симпатий публики, так как зритель научился отделять жизнь актера от его ролей. Своим мнением звезда фильма «Про Красную Шапочку» поделилась с изданием «Абзац».

Поплавская подчеркнула, что люди приписывают актерам достоинства их киногероев и ждут, что они будут такими же и в жизни. Однако такое встречается нечасто.

«Многие из уехавших артистов думали, что у них на лице золотые маски. Им же премию „Золотая маска“ многим давали. А когда эти маски сняли, оказалось, что маски эти из дерьма. То есть они никаким образом не соответствовали тем образам, которые несли со сцены и с экранов», — заявила Поплавская.

По ее словам, заслуженный артист России Сергей Пускепалис был тем самым актером, чьи поступки и характер соответствовали ролям в кино. Она назвала его человеком, выполняющим свой гражданский и мужской долг.

Ранее Поплавская раскрыла, что губит уехавших из России артистов. По ее мнению, для некоторых из них объявление иностранным агентом оказалось недостаточным, поэтому сейчас настало время для уголовных дел.

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